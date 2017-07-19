Borsa: riflettori accesi su SS Lazio dopo lettera Lotito ai tifosi e smentita su cessione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 giu - SS Lazio sotto i riflettori a Piazza Affari nel giorno in cui il presidente, Claudio Lotito, ha pubblicato sulle pagine del Messaggero una lunga lettera aperta ai tifosi per riaprire il dialogo e inaugurare una nuova fase per il club. La societa' ha inoltre smentito le indiscrezioni relative a un'imminente cessione.

In avvio di seduta il titolo e' arrivato a guadagnare oltre l'8%, per poi ridurre i rialzi e attestarsi a quota 1,7 euro (+3,7%).

Riavvolgendo il nastro, dall'11 maggio le azioni hanno messo a segno un progresso superiore al 22%. Il bilancio da inizio anno resta positivo per quasi il 40%, nonostante i deludenti risultati sportivi. La Lazio ha infatti concluso il campionato di Serie A al nono posto, un esito che ha portato all'addio dell'allenatore Maurizio Sarri e ha accentuato le tensioni tra la dirigenza biancoceleste e la tifoseria. Negli ultimi giorni, alcuni gruppi di sostenitori hanno persino minacciato di non rinnovare gli abbonamenti allo stadio Olimpico. Sempre negli ultimi giorni, soprattutto negli ambienti romani, si sono intensificate le voci su una possibile cessione del club. Indiscrezioni che la societa' ha pero' smentito categoricamente questa mattina con una nota ufficiale. 'Non e' in corso alcuna trattativa per la cessione della societa' e non sono stati sottoscritti accordi, intese o impegni di alcuna natura relativi al trasferimento, totale o parziale, della proprieta' del club', ha comunicato la SS Lazio. La societa' ha inoltre precisato che la proprieta' non ha conferito alcun mandato per la vendita e non ha avviato interlocuzioni finalizzate a operazioni di questo tipo.

Il club ha infine reso noto di aver trasmesso una segnalazione alle autorita' di vigilanza competenti per verificare la circolazione di informazioni prive di riscontri oggettivi e i possibili effetti sul regolare funzionamento del mercato.

Nella lettera pubblicata dal Messaggero, Lotito ha invitato i tifosi al dialogo e alla riconciliazione. Il presidente ha inoltre affermato di voler costruire 'una Lazio piu' forte e piu' competitiva' per tornare a vincere, smentendo al contempo ipotesi di vendita a fondi di investimento.

L'obiettivo prioritario, ha spiegato, resta quello di garantire una societa' solida dal punto di vista finanziario, libera da debiti e in grado di preservare nel tempo la propria credibilita' e indipendenza.

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(RADIOCOR) 11-06-26 10:24:34 (0231) 5 NNNN