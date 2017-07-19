Borsa: +0,5% Banco Desio, mercato guarda a ipotesi cambio al vertice

Secondo Il Messaggero in uscita Decio, arriva Kuhn (ex Bper) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mar - Il mercato resta alla finestra sulle ipotesi di un cambio ai vertici del Banco Desio. Il titolo sale dello 0,5% a 8,58 euro, in linea col mercato, da inizio anno il bilancio e' di un -9%. Secondo quanto scrive il Messaggero, nella lista dei soci di maggioranza per il rinnovo del cda che verra' pubblicata a giorni in vista dell'assemblea di fine aprile, non dovrebbe esserci il nome di Alessandro Decio, alla guida della banca dall'aprile 2020, con un passato in Sace e Ing. Al suo posto comparira' Vittorio Kuhn, uscito l'11 marzo da Bper - dove ricopriva il ruolo di Chief Retail Commercial Banking Officer - per perseguire 'nuove sfide professionali'.

Banco Desio, 280 filiali dislocate nel nord e centro Italia, e' di proprieta' al 68,27% delle famiglie Gavazzi e Lado, tramite Brianza Unione sapa (51,52% dei diritti di voto), Avocetta spa (8,59%), facente capo ai Gavazzi, Vega finanziaria (8,16%), riconducibile a Stefano Lado, presidente Desio. L'uscita di Decio - ricorda il quotidiano romano - dovrebbe avvenire nel mezzo dell'esecuzione del piano industriale "Beyond 2026", un programma che punta a trasformare Desio in una "independent regional bank" moderna.

Nel 2023, la banca ha realizzato l'acquisizione di 48 sportelli di Bper-Carige, che le ha permesso di rafforzarsi in territori chiave come Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Sardegna, portando in dote oltre 78 mila nuovi clienti e un prodotto bancario lordo di circa 4 miliardi.

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(RADIOCOR) 17-03-26 11:02:09 (0242) 5 NNNN