Notizie Radiocor - Prima Pagina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 gen - Partenza con il segno meno per le Borse europee, sulla scia della debolezza di Wall Street e di Tokyo, dopo i recenti record. Nelle prime battute di contrattazione Parigi cede lo 0,43%, Francoforte lo 0,3% mentre Madrid e' in calo dello 0,23% nel giorno della prima riunione del Parlamento catalano dopo le elezioni. A Milano il Ftse Mib ha aperto in calo dello 0,5%, per poi tornare vicino alla parita'. Pesante Saipem che perde il 2,44% dopo il ritracciamento del prezzo del greggio. Debole anche Tenaris (-1,72%), con il petrolio Wti tornato sotto i 64 dollari al barile a 63,81 per la consegna marzo (comunque in recupero dello 0,22%), mentre il Brent e' sotto i 70 dollari al 69,23 (+0,12%), in attesa dei dati sulle scorte americane in arrivo nel pomeriggio. Tornando all'azionario milanese, segno meno anche per Recordati con un -1,8% e per i titoli bancari a partire da Ubi Banca (-1,4%) e Bper (-1,2%). In calo dello 0,8% Banco Bpm che ieri ha collocato un covered bond da 750 milioni di euro. In controtendenza Mediobanca che sale dello 0,4% grazie al giudizio positivo di Morgan Stanley e, fuori dal listino principale, Carige che balza del 3%. Prosegue il ritracciamento di Fca dopo il rally: il titolo che era arrivato a sfiorare i 20 euro nei giorni scorsi ha perso ieri poco piu' del 4% e cede oggi un altro punto percentuale a 18,53 euro. I dati Acea hanno mostrato per Fca un aumento delle nuove immatricolazioni in Europa nel 2017 del 5,2% ma un calo del 16,1% a dicembre. Il mercato, nel complesso ha registrato un +3,3% di nuove immatricolazioni, che hanno superato quota 15 milioni. Gli acquisti premiano Leonardo che balza del 2,3% in vista della presentazione del piano il 30 gennaio prossimo mentre Azimut sale dell'1,8%: il titolo due giorni fa era balzato del 13% dopo i dati 2017 e ieri aveva perso leggermente terreno. Prosegue il momento positivo per le utility con A2a premiata con un +1% (dopo l'inserimento tra le top picks di Intermonte per il primo semestre 2018), Italgas in positivo per lo 0,97% e Terna per lo 0,65%. Sul fronte macro, oggi saranno da seguire i dati finali sull'inflazione europea di dicembre, importanti alla luce delle possibili modifiche alla view sull'economia della Bce e quindi alle decisioni di politica monetaria. Nel pomeriggio arriveranno poi i dati sulla produzione industriale Usa in dicembre. Sul mercato valutario, l'euro resta vicino ai livelli della vigilia a 1,224 dollari (da 1,223 ieri in chiusura) e a 135,6 yen (da 135,51), mentre il dollaro-yen si attesta a 110,79 (da 110,75).

Chi

(RADIOCOR) 17-01-18 09:24:33 (0164)NEWS,ENE,PA,IMM,ASS 3 NNNN