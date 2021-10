Waga Energy, debutto positivo sulla Borsa di Parigi

Waga Energy

(Teleborsa) -, azienda francese attiva nella produzione di biometano da gas di discarica, ha registrato un. Il titolo ha chiuso la prima seduta su Euronext Paris a quota 26,2 euro, inrispetto al prezzo di riferimento di 23,54 euro indicato in sede di offerta pubblica iniziale (IPO), il quale le avrebbe dato unadi circa 448,8 milioni di euro. L'ha raccolto circa 110 milioni di euro."Di fronte all'emergenza climatica, la principale sfida del 21° secolo sarà quella di sostituire i combustibili fossili con energie rinnovabili - hanno commentato i fondatori Mathieu Lefebvre, Guénael Prince e Nicolas Paget - Waga Energy spera di contribuire a questo processo con la sua, che produce grandi quantità di biometano a prezzi competitivi utilizzando il". "Dagli inizi come pioniere della tecnologia, l'ambizione di Waga Energy è quella di diventare leader mondiale nella produzione di biometano, al fine di gettare le basi per un mondo alimentato da energia pulita", hanno aggiunto.La tecnologia della società (fondata nel 2015) recupera il metano emesso spontaneamente dai rifiuti di discarica e lo immette direttamente nelle reti del gas, in sostituzione del gas naturale.e hanno già immesso più di 30 milioni di metri cubi di biometano, ovvero 320 GWh di energia rinnovabile, evitando così l'emissione in atmosfera di 57.000 tonnellate di CO2 equivalente. L'IPO serve per accelerare l'implementazione della tecnologia WAGABOX in27-10-2021 19:32