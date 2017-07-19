Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Vendite a Piazza Affari zavorrata da Ferrari. Immobile il resto dell'Europa
(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse europee, con Piazza Affari che vira in calo dopo il tonfo di Ferrari (la quarta azienda per valore tra quelle quotate a Milano). La casa automobilistica italiana sta registrando il maggiore calo giornaliero dal 2016, dopo aver diffuso obiettivi al 2030 che hanno deluso gli investitori.
Sul fronte geopolitico, Israele e Hamas hanno concordato i primi passi di un piano di pace per Gaza, che include uno scambio di ostaggi e il graduale ritiro delle truppe israeliane da Gaza. Secondo il Financial Times, i primi ostaggi dovrebbero essere rilasciati lunedì, segnando un momento cruciale nel conflitto. Lo sviluppo è visto come una vittoria diplomatica per Donald Trump. Tuttavia, permangono sfide significative per quanto riguarda le fasi successive del piano, in particolare quelle relative al disarmo di Hamas, all'ulteriore ritiro delle truppe israeliane e al ruolo delle forze internazionali per la stabilità nell'area.
In Francia, il Primo Ministro ad interim uscente Sebastien Lecornu ha espresso un cauto ottimismo dopo due giorni di colloqui, affermando che sono stati compiuti progressi nelle discussioni sul bilancio. Sebbene non sia stato raggiunto alcun accordo, Lecornu ritiene che esista una soluzione per evitare elezioni anticipate e che il Presidente Macron dovrebbe nominare un nuovo Primo Ministro entro 48 ore.
Per quanto riguarda la politica monetaria, i verbali della riunione di settembre della Fed, pubblicati ieri sera, non hanno riservato grandi sorprese. I partecipanti erano chiaramente divisi nelle loro percezioni sulle prospettive di inflazione. I verbali rilevavano che "alcuni partecipanti hanno sottolineato che il progresso dell'inflazione si era arrestato, anche escludendo gli effetti dei dazi" e che "pochi partecipanti avrebbero potuto sostenere il mantenimento invariato del tasso sui Fed Funds alla riunione di settembre". D'altro canto, "alcuni partecipanti hanno osservato di percepire un rischio al rialzo minore per le loro previsioni di inflazione rispetto all'inizio dell'anno".
L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.043 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,65%.
Lieve calo dello spread, che scende a +89 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,49%.
Nello scenario borsistico europeo guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,36%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,23%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,25%.
Giornata "no" per la Borsa italiana, in flessione dello 0,97% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 45.761 punti, in calo dello 0,86%.
In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,34%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,31%).
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Buzzi (+3,74%), Stellantis (+2,11%), Telecom Italia (+2,03%) e Terna (+1,20%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari, che continua la seduta con -14,70%.
Piccola perdita per Recordati, che scambia con un -1,48%.
Tentenna Leonardo, che cede l'1,46%.
Sostanzialmente debole Mediobanca, che registra una flessione dell'1,21%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Cementir (+9,82%), Caltagirone SpA (+5,41%), Alerion Clean Power (+3,19%) e Italmobiliare (+2,99%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Moltiply Group, che continua la seduta con -2,76%.
Sotto pressione Sesa, che accusa un calo dell'1,53%.
Si muove sotto la parità Carel Industries, evidenziando un decremento dell'1,36%.
Contrazione moderata per LU-VE Group, che soffre un calo dell'1,25%.
(Teleborsa) 09-10-2025 13:00
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Sesa
|89,45
|-2,03
|13.33.18
|89,35
|91,30
|91,30
|Carel Industries
|21,70
|-1,36
|13.43.38
|21,45
|22,00
|21,70
|Cementir Holding
|15,40
|+9,53
|13.43.54
|14,10
|15,74
|14,18
|Terna
|8,804
|+1,22
|13.44.45
|8,674
|8,812
|8,70
|Caltagirone
|8,96
|+5,41
|13.42.21
|8,50
|9,02
|8,50
|Leonardo
|55,46
|-1,32
|13.45.09
|55,14
|56,08
|55,80
|Stellantis
|9,444
|+1,36
|13.45.12
|9,326
|9,534
|9,33
|Buzzi
|49,00
|+4,17
|13.45.10
|47,28
|49,02
|47,32
|Mediobanca
|16,645
|-1,54
|13.45.11
|16,625
|16,94
|16,94
|Telecom Italia
|0,4797
|+1,59
|13.45.12
|0,4744
|0,4838
|0,475
|Ferrari
|354,30
|-15,34
|13.45.29
|350,80
|416,70
|414,40
|Luve
|36,15
|+0,56
|13.43.00
|35,40
|36,70
|36,40
|Moltiply Group
|42,05
|-3,44
|13.44.01
|41,95
|43,35
|43,30
|Recordati Ord
|52,85
|-2,22
|13.45.04
|52,80
|54,00
|53,90
|Italmobiliare
|32,70
|+2,83
|13.43.47
|32,00
|33,00
|32,05
|Alerion
|20,10
|+1,93
|13.41.09
|19,60
|20,50
|19,60