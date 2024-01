Vantea Smart ammessa al finanziamento regionale per progetto "WTTM"

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, società operante nell'IT quotata su EGM, annuncia di esser, relativo al Programma della Regione Abruzzo FESR 2021 - 2027 – Intervento 1.1.1.1: Sostegno a progetti di Ricerca e innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21 – 27.Al progetto WTTM, presentato con l'advisor Ramses Group di Pescara, per l'importo complessivo di circae una durata di, è stato assegnato unLa domanda di Vantea SMART, depositata al primo sportello aperto il 27 settembre 2023, è rientrata nella graduatoria dei soggetti ammessi al contributo in virtù di unIl progettoprevede il disegno e la sperimentazione di unche operano nel mondo. Premesso che nel mondo automotive non si è ancora affermato uno standard di cybersecurity, nonostante la notevole crescita del mercato e le crescenti aspettative che si hanno sul medio periodo, il progetto prevede: la proposizione di(sull'esperienza fatta sul NIST (National Institute of Standards Technology); il disegno di unaper definire la cybersecurity transformation in ambito automotive (ripercorrendo la strada fatta dagli operatori finance negli ultimi dieci anni); il disegno di unper il monitoraggio live degli autoveicoli,per la prevenzione e l'eventuale gestione degli incidenti cyber." riscontri che stiamo ottenendo dalle istituzioni e dal mercato ci inducono a continuare decisamente su questa strada per portare l'azienda ad affermarsi, nel medio periodo, come società di servizi cyber e di prodotti cyber", commenta, CEO di Vantea SMART, aggiungendo "i prodotti in corso di realizzazione, oltre ad incrementare il valore dell'azienda, apportano contributi reddituali diretti eindiretti. La vendita di licenza, infatti favorisce anche la crescita dei servizi e, soprattutto, dei suoi margini".05-01-2024 08:31