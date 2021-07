USA, FED: crescono i rischi al rialzo per inflazione a breve termine

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Anche se il ritmo degli aumenti dei prezzi è cresciuto nella prima metà di quest'anno, le attese sono per un ritorno a livelli ampiamente coerenti con l'obiettivo di inflazione di lungo periodo del 2% del FOMC dopo un periodo di inflazione temporaneamente più elevata. Detto questo,". È quanto si legge nel Monetary Policy Report della Federal Reserve, il rapporto semestrale che la banca centrale USA invia al Congresso.Tra i temi che la FED tiene sott'occhio c'è quello dei colli di bottiglia della catena di approvvigionamento, con effetti su produzione e commercio. "Lo stress sulle catene di approvvigionamento si riflette in arretrati di ordini storicamente elevati e scorte storicamente basse; queste tensioni, insieme alla forte domanda, hanno portato a un aumento delle pressioni sui prezzi., poiché riflettono la catena di approvvigionamento globale e fattori specifici del settore, ma per alcuni beni, come il legname, i precedenti forti aumenti dei prezzi hanno iniziato un'inversione di rotta".Il rapporto indica che è ancora presto per mettere in discussione il programma di acquisti da 120 miliardi di dollari al mese, di cui acquisti di titoli di Stato per 80 miliardi e titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS) per 40 miliardi. La FED "prevede che questifino a quando non saranno stati compiuti ulteriori progressi sostanziali verso i suoi obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi. Nelle, il Comitato continuerà a valutare i progressi dell'economia verso questi obiettivi".Pur segnalando un sensibile miglioramento nei primi mesi del 2021, rimane alta l'attenzione al. "Il debito in essere delle imprese rimane elevato rispetto al reddito e alcune imprese e famiglie sono ancora sottoposte a notevoli pressioni - si legge - Nel, la leva finanziaria presso le banche e i broker rimane bassa, mentre le misure di leva disponibili presso gli hedge fund sono aumentate all'inizio del 2021 e sono elevate". I rischi di finanziamento presso le banche statunitensi hanno continuato a essere bassi nel primo trimestre dell'anno, "ma persistono vulnerabilità strutturali in alcuni tipi di fondi d'investimento".09-07-2021 06:01