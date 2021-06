USA, aumenta lobbying di colossi tech contro leggi antitrust. Cook chiama Pelosi

Apple

(Teleborsa) - Si è mossoin persona per tentare di ammorbidire le proposte di- contenute in sei diversi progetti di legge che il Congresso esaminerà in questi giorni - che hanno l'obiettivo di contrastare il crescente potere dei colossi del settore tecnologico. L'amministratore delegato diavrebbe infatti chiamato la Speaker della Camera, secondo quanto riporta riporta il New York Times. Sebbene l'attività di lobbying sia regolata e consentita negli USA, è comunque un fatto inusuale che il CEO della più grande azienda al mondo chiami la Speaker of the House, ovvero la terza carica degli Stati Uniti per importanza dopo Presidente e Vice.Secondo il quotidiano statunitense, il CEO di Apple avrebbe contatto anche altri membri del Congresso, mentre anche top manager di Amazon e Google avrebbero avuto contatti con il Congresso portando avanti un'offensiva di lobbying. A Pelosi Cook avrebbe spiegato che i. Pelosi in risposta avrebbe chiesto a Cook di identificare in modo preciso le obiezioni.L'attività di lobbying da parte dei colossi tech si è fatta più intense negli scorsi giorni, con dichiarazioni pubbliche da parte di top manager delle aziende della Silicon Valley. Il principale lobbista di, Brian Huseman, ha dichiarato che la legislazione "avrebbeamericane che vendono nel nostro negozio e decine di milioni di consumatori che acquistano prodotti da Amazon".Il principale lobbista di, Mark Isakowitz, ha detto che le nuove leggi. "I consumatori americani e le piccole imprese rimarrebbero scioccati dal modo in cui queste norme infrangerebbero molti dei loro servizi preferiti", ha affermato. Un portavoce di, Christopher Sgro, ha invece dichiarato che le leggi antitrust "dovrebbero promuovere la concorrenza e proteggere i consumatori, non punire le aziende americane di successo".23-06-2021 05:06