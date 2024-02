UniCredit, guidance utile 2024 in linea con 2023. Payout al 90%

(Teleborsa)

(Teleborsa) - UniCredit ha conseguito, con unpari a 9,5 miliardi di euro (superiore alle attese degli analisti per 7,9 miliardi di euro, secondo un consensus fornito dalla società),di 8,6 miliardi di euro in rialzo di oltre il 50% FY/FY , con un RoTE del 16,6% o del 20,5% su un CET1 ratio al 13%, aggiustato per il capitale in eccesso. Isono stati pari a 23,8 miliardi di euro, sostenuti da un solido margine di interesse (NII) pari a 14,0 miliardi di euro e da commissioni resilienti pari a 7,5 miliardi di euro nonostante l'avverso scenario macroeconomico.Ilsi è chiuso con un utile netto contabile di 2,8 miliardi (superiore alle attese degli analisti per 1,2 miliardi di euro), o un utile netto di 1,9 miliardi. Questi elevati rendimenti sono stati sostenuti da ricavi netti pari a 5,7 miliardi, composti da 3,6 miliardi di, in aumento del 5,7% anno su anno principalmente per via di tassi più alti e della buona gestione del pass-through dei depositi. Lesi sono attestate a 1,8 miliardi, in calo dello 0,6% anno su anno, soprattutto a causa dell'impatto delle riduzioni delle commissioni sui conti correnti in Italia e dei maggiori costi di cartolarizzazione. Al netto di queste componenti, le commissioni sono cresciute del 3,5% anno su anno.Lesi sono attestate a 300 milioni o ad un Costo del Rischio (CoR) pari a 28 pb nel 4trim23. Nel 4trim23 ioperativi sono stati pari a 2,5 miliardi, in rialzo del 6,9% trimestre su trimestre o dello 0,8% anno su anno, principalmente in ragione dell'aggiustamento dei salari legato al rinnovo del contratto nazionale di categoria in Italia e dal riconoscimento di bonus più elevati sulle performance. Per il FY23 i costi totali sono diminuiti dell'1% rispetto all'anno precedente attestandosi a 9,5 miliardi, con un rapporto costi/ricavi pari a 39,7%.Lapari a 8,6 miliardi di euro a valere sul FY23 si intende nella forma di riacquisti di azioni proprie per 5,6 miliardi ed un dividendo per 3,0 miliardi, soggetti all'approvazione degli azionisti e dell'autorità di vigilanza. Questo implica un payout totale del 100% a valere sull'utile netto del FY23. UniCredit ha già dato inizio alla esecuzione di parte della distribuzione a valere sul FY23 anticipando una prima tranche del riacquisto di azioni proprie per 2,5 miliardi iniziata ad ottobre 2023, ed eseguita per 1,4 miliardi entro la fine dell'anno solare 2023.Laintroduceun payout di almeno il 90% dell'utile netto. L'accantonamento del dividendo aumenterà al 40% dell'utile Netto (rispetto al payout al 35% sul FY23), con la parte restante del payout dell'utile netto che avverrà nella forma di riacquisti di azioni proprie. La ripartizione finale tra dividendi e riacquisto di azioni proprie dipenderà dalle condizioni del mercato e sarà decisa dopo i risultati del 2024, insieme alla decisione finale sulle distribuzioni.L'introduzione di un acconto sul dividendo a valere sull'utile netto del FY24 permetterà unadi circa 10 miliardi di euro, dei quali circa 7,2 miliardi relativi alla parte residua della distribuzione a valere sul FY234 (ovvero escludendo 1,4 miliardi relativi al riacquisto di azioni proprie a valere sul FY23 già eseguito nell'anno solare 2023), e circa 3 miliardi relativi all'acconto della distribuzione a valere sul FY24.Ladi utile netto FY24 è "sostanzialmente in linea con FY23" e RoTE a circa 16,5%, "a riprova della nostra capacità di proteggere la redditività in ogni fase del ciclo economico", viene sottolineato.