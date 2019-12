UBI Banca, accordo con Fondazione CON IL SUD e impresa sociale Con i Bambini

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Organizzazione di, eventi e seminari dedicati al tema della sostenibilità e supporto finanziario tramite linee di credito: grazie alsiglato tra UBI Banca - per il tramite di UBI Comunità, la divisione commerciale di UBI Banca specificatamente dedicata al mondo del Terzo Settore e dell'Economia Civile - e, sono diverse le forme di collaborazione previste tra la banca e le due realtà non profit a favore e a sostegno delle organizzazioni del Terzo Settore partecipanti ai bandi e alle iniziative promosse dai due Enti.l'avvio di un percorso condiviso che si declina in una serie di azioni, tra loro differenti per modalità e tempistica di attuazione, tra le quali, a titolo esemplificativo:, seminariali o a strumenti didattici promossi da UBI Banca e sviluppati da FEduF (Fondazione per l'Educazione Finanziaria) per educatori e operatori del Terzo settore, a contrasto di fenomeni che vedono spesso la povertà economica come conseguenza della povertà educativa e della dispersione scolastica; laad accrescere la sensibilità nei confronti di tematiche relative alla sostenibilità anche tra i ragazzi, con riferimento in particolare agli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. Inoltre, la(es. linee di anticipo contributi e/o aperture di credito in conto corrente a condizioni agevolate) destinati agli Enti del Terzo Settore aggiudicatari dei contributi erogati dalla Fondazione CON IL SUD e dall'impresa sociale Con i Bambini per fronteggiare le necessità finanziarie correlate alla realizzazione delle progettualità ammesse ai contributi., tra gli Enti del Terzo Settore che partecipano ai bandi,messi a disposizione da UBI nell'ambito dell'offerta di prodotti e servizi specificamente dedicati alle organizzazioni non profit, oltre allo sviluppo di strategie comuni relative alla generazione e misurazione dell'impatto sociale dei progetti sostenuti dal Fondo."UBI Banca, attraverso l'Area UBI Comunità, ha strutturato un modello di servizio e specifiche competenze per favorire la creazione di partnership tra tutti gli attori del tessuto socio-economico ovvero del pubblico, del privato e del privato sociale, in grado di generare impatto positivo per i territori in cui opera" ha dichiarato. ", a sostegno di progetti per lo sviluppo di competenze sociali, relazionali, scientifico-tecnologiche, economiche e di cittadinanza attiva"."La Fondazione CON IL SUD in questi anni ha avviato una serie di collaborazioni strategiche con altri enti erogatori, con soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di creare delle opportune sinergie e più in generale aumentare le opportunità offerte al territorio" ha dichiarato. "Una modalità che abbiamo declinato anche nell'ambito dell'attuazione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che interessa tutto il territorio nazionale e che operativamente è realizzato dalla società senza scopo di lucro Con i Bambini. Questo accordo - ha concluso Borgomeo - va in questa direzione".12-12-2019 12:29