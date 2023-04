Terna annuncia avvio iscrizioni per seconda edizione Master del Tyrrenian Lab

(Teleborsa)

(Teleborsa) -annuncia che ha preso il via la"Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica, promosso dalla società di gestione della rete elettrica, in collaborazione con leIl master si inserisce, per il quale sono stati pianificatidi euro dal 2022 al 2026.Consideratopervenute – oltre 170 in soli due mesi – e la positiva partecipazione alla prima edizione, si è deciso dipresso le tre Università, che salgono a 19 da 15.Potranno presentare domanda di ammissione al Master gli studenti in possesso di(fisica, informatica, ingegneria, matematica, data science), che avranno. A seguito della verifica di ammissibilità da parte degli atenei coinvolti, Terna procederà allae alladi coloro che prenderanno parte alla seconda delle tre edizioni previste. Ilinizierà il prossimo novembre e avràIl Master sarà composto di qcon percorsi personalizzati in base alle precedenti esperienze accademiche dei partecipanti, laboratori di programmazione e attività pratiche sul campo. Terminato il corso, glie potranno operare in qualità di esperti di: algoritmi e modelli per il Mercato Elettrico, sistemi di analisi e regolazione, gestione degli apparati di campo, sistemi di Automazione di Stazione (SAS) e Sistemi IoT di Stazione.Il, di cui è Coordinatore Scientifico, Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna, ha l'obiettivo di istituire undistribuito nelle sedi delle tre rispettive città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l'elettrodotto sottomarino di Terna che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna, per un totale di 950 km di collegamento e 3,7 miliardi di euro di investimenti.19-04-2023 11:45