Tenaris, scatto in Borsa dopo la promozione di Equita

(Teleborsa) - Ottima la performance del produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che si attesta a 9,33 con un. Il titolo è in rialzo dopo la promozione da parte degli analisti. Equita dà ora un giudizio "buy" sul titolo, lo ha inserito nel proprio portafoglio principale e ha alzato ilGli esperti della SIM milanese hanno rivisto al rialzo le stime 2021-2023 per riflettere uno scenario più costruttivo sul prezzo dele sui(tubi d'acciaio). Inoltre, per Equita il titolo è "ben posizionato in uno scenario di reflation trade (crescita economia più elevata unita a un'inflazione strutturalmente più alta)" e Tenaris "è una, con una struttura finanziaria solida (tra le più forti nell'industria) e presenza locale in mercati con interessanti prospettive nel settore".Ancheha migliorato il prezzo obiettivo, da 8 a 9 euro, lasciando però invariato il rating hold. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 9,43 e successiva a 9,7. Supporto a 9,16.14-04-2021 12:51