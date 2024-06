Tages Capital, nuove acquisizioni di impianti fotovoltaici. Finanziamenti per 700 milioni

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, asset manager specializzato in fondi di investimento alternativi di private markets, ha annunciatotramite il suo fondo Tages Helios Net Zero dedicato agli investimenti in energie rinnovabili e alla transizione energetica.La prima acquisizione riguarda un portafoglio composto dagià operativi con una capacità complessiva di 122,7 MW, quasi tutti localizzati in Puglia; di questi, 99 MW hanno la tecnologia tracker.Il secondo portafoglio è costituito dagià operativi con una capacità installata di circa 38,1 MW localizzati in Campania, Puglia, Molise, Emilia-Romagna, Marche, Lombardia, Sicilia e Lazio.Per le due acquisizioni Tages Capital SGR ha potuto avvalersi di unche include linee di credito funzionali ad acquisizioni già concluse, il rifinanziamento dell'indebitamento pre-esistente e il finanziamento di interventi di revamping e di repowering sugli impianti, nonché disponibilità residue funzionali ad ulteriori attività di investimento da eseguirsi in futuro.Il finanziamento è stato messo a disposizione da unche include BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Société Générale, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Credit Agricole e Banco BPM, tutte con il ruolo di bookrunner, green loan coordinator e di lender. Intesa Sanpaolo ha anche agito in qualità di Banca Depositaria e Banca Agente.Inoltre, all'inizio di maggio è stata finalizzata unaper complessivi, funzionale ad alcuni investimenti eseguiti dal fondo Tages Helios II nel corso del 2023 per l'acquisizione di un totale di 99 MW di impianti fotovoltaici. Le linee di credito sono state sottoscritte da 8 banche: BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Société Générale, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bayerische Landesbank, Banco BPM, BPER Banca e CaixaBank, tutte con il ruolo di bookrunner, green loan coordinator e di lender. Intesa Sanpaolo ha anche agito in qualità di Banca Depositaria e Banca Agente."Con queste due importanti acquisizioni Tages consolida la sua posizione di secondo operatore italiano nel settore fotovoltaico - ha commentato- Le operazioni di finanziamento realizzate con primarie banche italiane ed internazionali testimoniano che Tages è oggi è un player di riferimento nel mercato delle energie rinnovabili riconosciuto dal mondo finanziario. Grazie alle due acquisizioni Tages ha richiamato circa il 90% di 330 milioni di euro raccolti nel primo anno di fundraising del suo terzo fondo Tages Helios Net Zero. Il fondo continua ad attrarre investitori istituzionali e reti di private banking grazie ad un ottimo profilo rischio-rendimento e distribuzioni regolari".12-06-2024 10:36