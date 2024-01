Stellantis, BlackBerry e AWS lanciano il cockpit virtuale

Stellantis

(Teleborsa) -, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, ha, primo nel suo genere, come componente chiave di Stellantis Virtual Engineering Workbench (VEW). Questa innovazionedi Stellantis, velocizzando anche l'offerta di infotainment ai clienti, si legge in una nota.La nuova piattaforma si avvale del, che per il momento ènella gamma di strumenti basati sul cloud QNX Accelerate. Stellantis è ora in grado di generare versioni virtuali realistiche dei comandi e dei sistemi di un'auto, facendoli funzionare proprio come in un veicolo reale, ma senza che sia necessario modificare il software principale che li gestisce, riducendo, in alcuni casi, a sole 24 ore ciò che prima avrebbe richiesto mesi di sviluppo."Il software sta diventando sempre più cruciale nei veicoli, il che ci porta a innovare il modo in cui lo sviluppiamo, testiamo e convalidiamo - ha dichiaratodi Stellantis - Con il nostro cockpit virtuale, stiamo rivoluzionando non solo il nostro approccio, ma anche quello dei nostri fornitori e partner del settore. In sostanza, grazie a questa tecnologia siamo in grado di avvicinarci alle esigenze dei nostri clienti condella tecnologia che usano e apprezzano. Si tratta di un salto verso l'innovazione e l'efficienza che mettono il cliente al primo posto nel mondo dell'auto".09-01-2024 09:12