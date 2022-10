Stabilità finanziaria, rischi da repricing disordinato amplificato da scarsa liquidità

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Con gli investitori che si stanno ritirando aggressivamente dall'assunzione di rischio, mentre rivalutano le loro prospettive economiche e politiche, c'è il". È l'allarme lanciato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) nel suo(GFSR), che segnala come i rischi per la stabilità finanziaria globale siano aumentati negli ultimi mesi ed esprime particolare preoccupazione per i mercati emergenti e i mercati immobiliari."In particolare, lae unfinanziarie potrebbero interagire ed essere amplificate da vulnerabilità finanziarie preesistenti, comprese quelle emerse dopo la pandemia", si legge nel rapporto, pubblicato lo stesso giorno in cui l'FMI ha tagliato le previsioni di crescita globale.Secondo gli analisti dell'FMI, c'è il rischio che "un rapido e disordinato repricing del rischio nei prossimi mesi possa interagire con, ed essere amplificato, vulnerabilità preesistenti e". Le metriche della liquidità di mercato sono infatti peggiorate in, compresi i mercati generalmente altamente liquidi e tra i prodotti standardizzati e negoziati in borsa.Poiché le banche centrali inaspriscono in modo aggressivo la politica monetaria, l'aumento dei costi di finanziamento e standard di prestito più rigidi, insieme a valutazioni al limite dopo anni di aumento dei prezzi, potrebbero influire negativamente sui. Nello scenario peggiore, "i, guidati da pressioni sull'accessibilità economica e dal deterioramento delle prospettive economiche", viene sottolineato.Secondo il Global Financial Stability Report, "i" derivanti da oneri finanziari esterni elevati, inflazione ostinatamente elevata, volatilità dei mercati delle materie prime, maggiore incertezza sulle prospettive economiche globali e pressioni derivanti dall'inasprimento delle politiche nelle economie avanzate.L'FMI riconosce che elevati livelli di capitale e ampie riserve di liquidità hanno rafforzato la resilienza del settore bancario globale. Tuttavia, in uno scenario di brusco inasprimento delle condizioni finanziarie che manderebbe l'economia globale in recessione nel 2023 a causa dell'elevata inflazione, fino al 29% delle(per asset), mentre la maggior parte delle banche delle economie avanzate rimarrebbero resilienti.11-10-2022 18:07