S&P Global Ratings attende meno default per le società "speculative"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Laha innescato una crisi senza precedenti e, per rispondere a questa sfida, lehanno inondato l'economia di denaro, che attraverso il consueto canale creditizio, è giunto sino all'economia reale. Le imprese hanno beneficiato di un, grazie anche ache favorivano la concessione di garanzie, e di, che mantenevano basso il costo del credito.Ma cosa accadrà quando i tassi risaliranno e quando le politiche governative diventeranno più selettive? Le imprese non sono tutte uguali ed hanno un certo. Quelle catalogate dalle agenzie di rating comesono in grado di onorare i loro debiti, mentre quelle, con rating basso, incontreranno maggiori difficoltà a ripagare i loro debiti.Unprevede che ila 12 mesi delle aziendeeuropee, vale a dire quelle più fragili,rispetto al 4,7% di giugno 2021. In questo scenario di base,Esiste anche uno, che vede il tasso di default scendere al 2% entro giugno 2022 e 15 società andare in default, ed uno, che stima un tasso in crescita al 5,5% e ben 42 default.Loassume un numero limitato di default, poiché lee si prevede una. Ma il numero di emittenti con rating 'B-' o inferiore è ancora alta, poiché la leva finanziaria è aumentata nel corso del 2020 e i livelli di debito rimangono elevati, e questo li rende più, ad esempio un irrigidimento delle condizioni creditizie, una frenata economica o la riacutizzazione del virus con relativi nuovi blocchi dell'attività."Prevediamo che ci vorranno diversi anni prima che i settori più deboli tornino alle loro metriche di credito del 2019", ammette, capo di S&P Global Ratings Performance Analytics. "Un forte aumento dei tassi di interesse ed eventuali ulteriori blocchi in grado di interrompere la ripresa economica avrebbero un impatto maggiore su questi emittenti a basso rating mentre cercano di riprendersi dall'interruzione sperimentata nel 2020".25-08-2021 07:14