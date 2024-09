Soges Group, ValueTrack avvia copertura con fair value a 4,05 euro

(Teleborsa)

(Teleborsa) - ValueTrack hasu Soges Group , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio, con unper azione (3,90 euro fully diluted). La società si è quotata in Borsa il 12 giugno 2024 con un prezzo di 2,25 euro per azione.Gli analisti scrivono che, dopo aver ceduto la sua attività di student housing nel 2019, Soges ha mantenuto una sede centrale centralizzata, che ha efficacemente sfruttato per perseguire una strategia di crescita guidata da M&A nel settore alberghiero, con un CAGR 2019-2023 del 37,6%. Questo approccio ha anche consentito a Soges di sfruttare la sua leva operativa positiva, costruendo rapidamente margini. Soges è ora pronta a sostenere questa tendenza, poiché ogni acquisizione genera il, creando un ciclo di crescita auto-rafforzante.Secondo ValueTrack, Soges vanta un "mix di caratteristiche che estremamente preziose": 1). Soges eccelle nell'acquisizione e nella gestione di hotel, concentrandosi su ricchi turisti internazionali, con un processo sistematico di selezione e gestione, consentendo immediate economie di scala; 2). La Toscana è un rifugio sicuro per il turismo ed è piena di proprietà indipendenti che affrontano problemi di cambio generazionale, fornendo così un pool sostanziale di target per Soges per espandere la sua attività; 3). Soges può crescere rapidamente tramite l'acquisizione di nuovi contratti di gestione, basandosi su una leva operativa positiva e un modello aziendale asset-light.Gli analisti si aspettano che Soges continui ad acquisire nuovi contratti, ad ampliare il personale e ad aumentare la visibilità del suo marchio. Le opzioni di crescita a medio termine potrebbero essere l'ingresso in nuove aree, un secondo marchio e nuove partnership o progetti white label. Vedono: 1)in crescita al 14,8% CAGR2023-2028 a 31,8 milioni di euro nel 2028; 2)convergente al 13% nel 2028; 3) FCF in progressivo aumento e che porta a 2 milioni di euro dientro il 2028, quando il FCF Yield dovrebbe attestarsi nell'intervallo 17-18%.18-09-2024 13:42