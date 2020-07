Snam e Baker Hughes completano test turbina "ibrida" a idrogeno per rete gas, è la prima al mondo

Baker Hughes

(Teleborsa)

(Teleborsa) -hanno completatoper il funzionamento dellaprogettata per un'infrastruttura di trasporto del gas naturale. La turbina sarànell'impianto di spinta di Snam, in provincia di Treviso.Si tratta di un: la nuova turbina, che potrà essere alimentata con una miscela di idrogeno fino al 10% e gas naturale (H2NG), è stata progettata e realizzata nel nostro Paese neglialla presenza di, Amministratore Delegato di Snam,, Vice Presidente Esecutivo Turbomachinery & Process Solutions di Baker Hughes, diPresidente di Nuovo Pignone e Vice Presidente Europa, Russia & CIS e Africa Subsahariana TPS di Baker Hughes e del senatoreSnam èal mondo ad avere sperimentatoin una rete di trasporto gas ad alta pressione, prima al 5% e successivamente al 10%. Questo progetto rappresenta dunque unanell'adeguamento delle sue infrastrutture: a oggi il 70% dei metanodotti della rete di trasmissione gas di Snam è già costruito con tubiper trasportare quantità crescenti di idrogeno. Applicando la percentuale del 10% di idrogeno al totale del gas trasportato annualmente da Snam, se ne potrebbero immettere, un quantitativo equivalente ai consumi annui di 3 milioni di famiglie e che consentirebbe didi anidride carbonicaLarappresenta ladi Baker Hughes commercializzata "Hydrogen ready", in grado di bruciare blend di gas metano e idrogeno, dal 5% fino al 100% di idrogeno. La "NovaLT12" è l'ultima nata nella famiglia di turbine a gas NovaLT di Baker Hughes che si rivolge alle applicazioni nella gamma sotto i 20MW. Le turbine NovaLT sono il frutto di undell'azienda (Programma Galileo), sostenuto da Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Toscana.Lasegue di pochi giorni il lancio della, in base alla quale entro il 2030 l'Europa sarà in grado di produrre almenoda fonti rinnovabili edlo utilizzerà su vasta scala in tutti i settori difficili da decarbonizzare in modo alternativo.Commentando l'esito dei test, l'Amministratore Delegato di Snamha parlato di un "ulteriore passo avanti nel percorso di adattamento della nostra rete al trasporto di idrogeno". "L'infrastruttura, come evidenziato anche nella Hydrogen Strategy recentemente presentata dalla Commissione europea - ha aggiunto - sarà un elemento abilitante dello, che insieme all'elettricità rinnovabile sarà une potrà raggiungere il 20-25% del mix energetico globale al 2050. L'Italia, grazie alle sue tecnologie, al suo sistema energetico e alla sua posizione geografica, potrà giocare un ruolo da protagonista in questa nuova sfida ambientale, che genererà anche opportunità di sviluppo e occupazione"."Il completamento di questo test rappresenta un passo importante nella definizione dell'energia del futuro", ha commentato, Chairman e CEO di Baker Hughes, ricordando che "la transizione energetica in atto vedrà sempre più la combinazione tra vettori energetici diversi" e che "la tecnologia sarà un elemento abilitante critico".20-07-2020 12:28