Saipem, accordo con Naval Energies nel settore dell'energia eolica

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Saipem e Naval Energies, società controllata da, hanno firmato un accordo per l'acquisizione delle attività di Naval Energies nel settore dell'energia eolica flottante, che consistono nel know-how ingegneristico di Naval Energies relativamente alle unità flottanti, in diritti di proprietà intellettuale e circa trenta risorse con competenze di modellizzazione e simulazione."Questa operazione - spiega una nota - ha un impatto del tutto marginale sulla posizione finanziaria del gruppo Saipem".Saipem è presente in Francia dal 2002 attraverso le proprie controllate Saipem SA e Sofresid Engineering SA. La società, attraverso la business unit New Energies della Divisione E&C Offshore, è già protagonista nel business delle energie rinnovabili., ha commentato: "Con questa acquisizione ampliamo il nostro portafoglio di tecnologie e posizioniamo Saipem nella gara per l'assegnazione del progetto eolico flottante offshore di Groix & Belle-Île, in Francia, per il quale punteremo sulle nostre riconosciute capacità di esecuzione di progetti chiavi in mano, al servizio di EOLFI., in particolare nell'eolico flottante"., ha affermato: "La combinazione tra le grandi competenze e risorse di Saipem nelle costruzioni offshore e la sua strategia nelle energie marine rinnovabili con l'esperienza di Naval Energies nell'energia eolica flottante dà vita a un nuovo player leader nel settore dell'eolico offshore.i cui team avranno sede a Nantes e Brest in particolare,".04-06-2021 07:51