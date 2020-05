SACE raddoppia operazioni a favore dell'export e del Made in Italy

(Teleborsa)

(Teleborsa) -. L'agenzia, che assieme a Simest forma il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione, specializzata nei finanziamenti alle imprese italiane che intendono operare ed espandersi all'estero, hanel 4° trimestre 2019."Anche in questa fase, le imprese italiane hanno mantenuto una forte proiezione internazionale e hanno trovato in SACE un sostegno concreto nei propri progetti di crescita", ha sottolineato l'amministratore delegato, ribadendo il costante "impegno per la competitività del tessuto imprenditoriale ed economico nazionale, nella prospettiva della ripartenza che tutti auspichiamo"., passando da 2,6 miliardi arispetto all'anno precedente). A far da contraltare alla crescita del valore anche ilsupportate, a dispetto della difficile congiuntura economica innescata dal coronavirus,si registranoed un aumento del numero dirispetto ad aprile 2019).delle aziende servite, grazie anche all'ampia gamma delle soluzioni assicurativo-finanziarie offerte dal Polo. Le garanzie finanziarie alle imprese più piccole sono aumentate sia in termini di volumi (+29%) che di numero di operazioni (+27%).A trainare i volumi, sono soprattutto lerispetto allo stesso periodo del 2019), in particolare deicome la meccanica strumentale, l'agroalimentare e gli altri beni di consumo, le infrastrutture e costruzioni, l'oil&gas, l'energetico, il chimico/petrolchimico e il crocieristico. Fra i mercati di sbocco più promettenti il continente americano, Medio Oriente, Nord Africa ed Africa Subsahariana.SACE ha fornito garanzie adi realtà d'eccellenza come(automazione industriale, Lombardia),l (trasporti intermodali, Puglia),(estrattiva-lavorazione della pietra, Sicilia).Con lo scoppio della crisi da Covid-19 e l'arrivo delsono state attribuite a SACE nuove competenze. Nasce, per la concessione di finanziamenti con garanzia statale per sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza Covid-19. In quest'ambito, SACE ha concesso siagarantiti in complementarietà con il sistema bancario, sia un insieme diper l'economia italiana quali il crocieristico e aeronautico, in coordinamento con le altre principali Agenzie di Export Credit europee coinvolte.SACE ha prontamente garantito continuità, grazie all'immediata estensione a tutto il personale della modalità di lavoro, su cui l'azienda era già operativa. Ciò è stato consentito anche dalla pre-esistenza di interfaccia econ i propri partner e con il sistema bancario ed alla disponibilità di un'ampia e diversificata offerta di soluzioni assicurativo-finanziarie digitalizzata, con sei linee di prodotti già fruibili su sacesimest.it (valutazioni clienti, assicurazione dei crediti, garanzie finanziarie, finanziamenti agevolati, cauzioni e recupero crediti).20-05-2020 11:47