Relyens chiude 2024 in crescita: fatturato +6,9%

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, gruppo mutualistico leader in Europa nei settori dell'assicurazione e della gestione dei rischi in sanità,: iincassati ammontano a 1,16 miliardi di euro, inrispetto al 2023, ilè pari a 674 milioni di euro, inIlconsolidato ammonta, il 20% in più rispetto ai 45,9 milioni nel 2023. L'incremento è generato principalmente dagli investimenti in titoli di Stato europei e asset monetari, che hanno registrato un aumento significativo dei tassi di rendimento dalla fine del 2022.è pari a, con unche rimane a un livello elevatoNel 2024, Relyens ha mantenuto i suoi impegni Esg, fulcro del suo status di azienda mission-driven, e continua a trasformare il proprio modello di business da assicuratore a gestore del rischio. La direttrice chiave è agire e innovare, insieme a chi lavora per l'interesse generale, allo scopo di costruire un mondo di fiducia. Peraltro, l'intensificazione di una politica di investimento socialmente responsabile ha visto ilnel 2024 (rispetto al 36,3% del 2023).10-04-2025 20:00