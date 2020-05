Relatech, Kairos Partners SGR sopra soglia 5% con esercizio Warrant

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, รจ stata informata dadi essere salita, a seguito dell'esercizio dei warrant, avvenuto in data 22 maggio 2020, di 537.756 azioni corrispondente al 5,76% del capitale sociale (9.334.900 ante variazione capitale sociale).Il management di Relatech ha manifestato pienanella compagine sociale di un investitore istituzionale di caratura internazionale.Il Gruppo Kairos nasce nel 1999 come un'iniziativa imprenditoriale nel settore del risparmio gestito e si afferma ben presto come punto di riferimento nel mondo dell'asset management e del private banking.Nel primo periodo di esercizio dei "Warrant Relatech 2019-2022" ricompreso tra il 15 maggio 2020 e il 22 maggio inclusi, sono stati esercitati 2.941.414 Warrant e conseguentemente sottoscritte al prezzo di 2,36 euro per azione (nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 2 Warrant esercitati) 1.470.707 Azioni ordinarie Relatech di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a 3.470.868,52 euro.28-05-2020 06:24