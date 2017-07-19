Dati
            Prysmian scelta come preferred bidder connessione in UK da 2 miliardi di euro

            News Image (Teleborsa) - Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, è stata selezionata da parte di SP Transmission e National Grid Electricity Transmission, proprietari dei sistemi di trasmissione elettrica in Gran Bretagna, come preferred bidder per la connessione in cavo ad alta tensione in corrente continua (HVDC) Eastern Green Link 4.

            Le trattative contrattuali sono in corso e ulteriori comunicazioni saranno fornite a tempo debito. Il valore è stimato intorno ai 2 miliardi di euro.

            Il progetto collegherà la Scozia e l'Inghilterra attraverso il Mare del Nord. Prysmian vanta una lunga esperienza nella realizzazione di importanti progetti di interconnessione nel Regno Unito, tra cui Eastern Green Link 1 e 2 nonché il progetto Viking Link, che rappresenta il più lungo cavo di interconnessione ad alta tensione terrestre e sottomarino al mondo.

            (Teleborsa) 30-09-2025 11:35

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Prysmian 84,36 +1,30 12.06.18 82,82 84,74 83,12


