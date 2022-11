Prysmian, commessa in Grecia da 150 milioni per cavo sottomarino

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Prysmian Group , leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicato una commessa del valore di circa 150 milioni di euro- Independent Power Transmission Operator - per collegare le isole di Milos, Folegandros e Santorini.Il contratto verrà finalizzato entro il 2022, a seguito delle consuete approvazioni da parte delle autorità coinvolte.Questo collegamento - spiega una nota - rientra nella Fase D dell'interconnessione elettrica delle Cicladi, volta a completare il complesso progetto per integrare la rete elettrica delle isole (Serifos, Milos, Folegandros e Santorini) a quella della Grecia continentale, con ricadute positive sia per le isole sia per l'economia nazionale nel suo complesso. Il progetto globale comprende due collegamenti sottomarini: il primo collegherà Lavrio, città dell'entroterra greco nei pressi di Atene, all'isola di Milos, passando attraverso Serifos, mentre il secondocollegamento assegnato a Prysmian collegherà Milos a Santorini attraverso Folegandros.(HVAC - High Voltage Alternating Current) con isolamento in XLPE, che coprirà una tratta sottomarina di oltre 100 km e una terrestre di circa 10 km. I cavi sottomarini e terrestri saranno realizzati presso stabilimenti Prysmian qualificati e le attività di installazione offshore saranno effettuate da una delle navi posacavi all'avanguardia di Prysmian Group. La consegna e il collaudo dei cavi sono previsti per il 2025.Il progetto multifase di interconnessione delle Cicladi consentirà alle isole di sostituire le centrali elettriche presenti sul territorio, che faticano a far fronte ai picchi di domanda, con l'energia generata dalle centrali più efficienti e meno inquinanti in funzione nell'entroterra greco. Ciò contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 grazie al phase-out delle obsolete centrali a combustibili fossili. Si prevede inoltre che, attraverso il nuovo collegamento, il progetto sarà in grado di spingere le isole a produrre energia solare e eolica da trasmettere all'entroterra."Con questa commessa IPTO rinnova la sua fiducia in Prysmian, a conferma della leadership del Gruppo nelle interconnessioni in cavo sottomarino nel mar Mediterraneo e a riprova della validità delle tecnologie in cavo HVAC di Prysmian.", ha dichiarato18-11-2022 14:49