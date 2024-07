Piaggio, ricavi semestrali scendono a 990 milioni di euro. Migliora l'EBITDA margin

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Piaggio , produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, ha chiuso ilconconsolidati pari a 990,3 milioni di euro (1.167,2 milioni di euro al 30 giugno 2023, -15,2%). Il gruppo ha venduto complessivamente nel mondo 270.100 veicoli (324.600 nel primo semestre 2023, -16,8%).L'consolidato è stato di 173,8 milioni di euro (191,2 milioni di euro al 30 giugno 2023, -9,1%). L', in crescita, è pari al 17,5% (16,4% al 30 giugno 2023). L'è stato di 52,1 milioni di euro (64,8 milioni di euro al 30 giugno 2023, -19,6%)."Piaggio consolida, in linea con quanto ci eravamo prefissati - ha commentato l'- La strategia di prodotto si conferma corretta e il rafforzamento dei nostri marchi nel mondo sta procedendo bene; Moto Guzzi e Aprilia, ad esempio, solo nel secondo trimestre hanno registrato il record di vendita di 11.888 motociclette in Europa. Relativamente ai mercati, è stato registrato un rallentamento principalmente in Asia e America"."Per la restante parte dell'annoin alcune regioni del sud est asiatico - ha spiegato - Il continente indiano ha performato bene e si prevede continui a evidenziare risultati migliorativi rispetto al 2023. Il perdurare delle crisi politiche internazionali ci impone di essere cauti e attenti in quanto la logistica e i necessari destock delle reti mondiali in corso, principalmente in conseguenza di cambi normativi, potranno portare a un aumento dei costi. La gestione operativa del gruppo ha consentito di migliorare la nostra produttività. L'obiettivo resta confermare ottime marginalità anche per il secondo semestre, anche nel caso in cui le vendite dovessero risultare ancora in contrazione".L'ial 30 giugno 2024 risulta pari a -408 milioni di euro, in miglioramento per 26,1 milioni di euro rispetto ai -434 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Nel periodo di riferimento ha consuntivatoper 77,3 milioni di euro (65,8 milioni di euro investiti nel primo semestre del 2023).Il CdA ha deliberato di distribuire undell'esercizio 2024 pari a 11,5 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (acconto sul dividendo ordinario dell'esercizio 2023 pari a 12,5 centesimi di euro), per un ammontare complessivo di 40.733.677,12 euro. La data di stacco della cedola n. 23 è il giorno 23.09.2024, record date dividendo il 24.09.2024 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo (payment date), il giorno 25.09.2024.29-07-2024 13:15