Petrolio in recupero dopo conferma quote Opec+ fino a dicembre 2024

(Teleborsa) - Ilal barile, dopo il recente tracollo, legato alle prospettive di rallentamento dell'economia mondiale, soprattutto USA e Cina. Ad innescare gli acquisti hanno contribuito rinnovatee laulteriormente una decisione sulle quote produttive.Il petrolio questa mattinae va a rafforzare il rialzo registrato prima del weekend. Il contratto più vicino sulregistra un incremento dell'1,88% a, mentre quello sulamericano registra un rialzo dell'1,93%. A dispetto di questa performance e dei guadagni registrati venerdì scorso, il greggio registra ancora una performance negativa rispetto allo scorso lunedì ed ha ceduto circa il 4% rispetto agli inizi di ottobre.L'Opec+ si è trovato d'accordo apianificato per questo autunno (circada ottobre e poi da inizio dicembre), a causa delle preoccupazioni legate allaed al recente crollo dei prezzi.del cartello allargato, fra cui, hanno concordato difino a dicembre il regime di tagli alla produzione ed in particolare ildi barili implementato. Il rinvio vale sino a fine dicembre 2024.Inoltre, gli otto paesi hanno ribadito il lorocon la linea politica annunciata dall'Opec, compresi gli ulteriori aggiustamenti volontari dellaed il monitoraggio, assieme alle relativeda effettuare a settembre 2025 per i volumi sovrapprodotti da gennaio 2024.I prezzi del petrolio erano già salito molto venerdì scorso, in scia alle notizie relative ad un. Teheran, stando a quanto riferito dall'intelligence israeliana, starebbe preparando un attacco, in risposta all'attacco israeliano del 26 ottobre. Ile colpisca le forniture di greggio provenienti da questa regione ha fatto risalire io greggio, che a inizio settimana aveva scontato, al contrario, una evoluzione più soft del conflitto nella regione Mediorientale.Da mesi, il petrolio sconta anche le prospettive di rallentamento della domanda e la frenata dell'economia mondiale, soprattutto quella americana e cinese. La scorsa settimana sono però giunte notizie inaspettatamente positive:, con l'indice PMI Caixin/S&P Global salito a 50,3 punti dai 49,3 del mese precedente; ilparallelamentea 48,5 punti dai 47,8 della stima preliminare, anche se non ha superato la soglia chiave dei 50 punti.04-11-2024 08:47