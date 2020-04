Oro vicino a massimi 7 anni. UBS alza stime prezzo a 1.800 dollari

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, massimo degli ultimi 7 anni, praticamente dai livelli segnati al termine della lunga crisi finanziaria iniziata nel 2008 in USA e propagatasi in Europa. Ma soprattutto il prezzo dell'oro èiniziato la scorsa primavera ed, con lo scoppio dell'prima in Cina e poi in Europa e nel resto del mondo. Da inizio anno il prezzo delUna performance che, se da un lato, risponde alla sua(safe heaven), tipica di fasi di grandecome questa, dall'altro lato è effetto delle. Più queste sono espansive, più si genera inflazione "futura" e l'oro è anche unodalla crescitaEcco allora, che le, i generosissimi, i tagli deioperati da Fed, Bank of England, BCE, People bank of China e tutte le altre banche centrali hanno avuto uno, che stamattina scambia a 1.750 dollari l'oncia, dopo aver toccato ieri un massimo di 1.785 USD/Oncia.Un trend che ha spinto ancheadnell'arco di 12 mesi, rispetto ai 1.700 precedentemente indicati per fine settembre e 1.650 dollari stimati per marzo 2021. Una review che fa perno proprio sulle poklitiche delle banche centrali, sulle aspettative per i tassi d'interesse e sulle prospettive d'inflazione.15-04-2020 08:47