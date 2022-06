Operazione BPER-Carige, a Banco Desio 48 filiali per regole antitrust

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Venerdì sera è arrivato ildella partecipazione di maggioranza in Banca Carige da parte di BPER Banca , con la contestuale cessione a Banco Desio di due rami d'azienda per soddisfare le richieste dell'antitrust. BPER ha completato l'acquisizione dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e dallo Schema Volontario di Intervento (SVI) deldella banca ligure, corrispondendo il corrispettivo complessivo di 1 euro, previo versamento da parte del FITD in favore di Banca Carige di un importo di 530 milioni di euro a titolo di versamento in conto capitale. A valle della conclusione dell'operazione è previstosulle restanti 156.568.928 azioni ordinarie, pari al 20,582% del capitale sociale ordinario di Banca Carige.Banco Desio ha sottoscritto con BPER Banca un accordo per l'(ubicati in Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Sardegna). Si tratta di 8 sportelli bancari di proprietà di Banco di Sardegna (controllata di BPER) e di 40 sportelli attualmente di proprietà di Banca Carige. I rami d'azienda sono caratterizzati da un- da oltre 78.000 clienti, oltre ad attività, passività e rapporti giuridici ad essi riferibili, per un prezzo base di offerta pari a 10 milioni di euro.Banco Desio ha spiegato che l'acquisizione risulta "", orientati a "consolidare ulteriormente la propria vocazione di banca del territorio focalizzata sui segmenti di clientela prioritari, ossia PMI, affluent e wealth management". L'operazione consentirà un, del totale impeghi del 12% e della raccolta totale del 9%.06-06-2022 08:55