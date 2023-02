Netweek acquista marchio Telegenova e lancia TVdA in Valle d'Aosta

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Netweek , gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, hanel mese di gennaio, ha rafforzato la propria presenza in Liguria, e (in partnership con la incorporanda Media Group) ha ottenuto l'autorizzazione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la trasmissione di contenuti su due canali circuitali - LCN 72 e LCN 74 – in onda su 14 regioni italiane al fine di razionalizzare la proposition commerciale del gruppo."L'ingresso di queste nuove emittenti televisive, che si affiancano alle emittenti già presenti in Toscana, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio e Sardegna, consente dicarta/web/TV sull'area Nielsel 1-2-3 dove il gruppo presenta le sue radici editoriali più profonde", commenta l'"Le dimensioni raggiunte dal gruppo ci premiano anche nell'ambito di eventi sportivi di rilievo internazionale quali la prestigiosa, le cui partite saranno trasmesse in diretta esclusiva in chiaro sulle nostre emittenti locali, qualificando la nostra offerta pubblicitaria anche presso clienti nazionali", ha aggiunto.24-02-2023 20:27