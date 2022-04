Nestlè raggiunge il 97% di packaging riciclabile

Nestlé

(Teleborsa)

(Teleborsa) -prodotti in Italia, accelerando verso l'obiettivo Globale del 100% di packaging riciclabile o riutilizzabile entro il 2025. In particolare, è stato raggiunto il 100% di riciclabilità per il cartone ondulato e il vetro, il 98% per la carta, il 96% per la plastica rigida, il 92% per l'alluminio, il 77% per la plastica flessibile. E' quanto emerge dall'Edizione 2022 del reportLe azioni messe in piano ruotano intorno astrategiche:ed implementareper migliorare la qualità del packaging ed i sistemi di riciclo. Per raggiungere il target globale del 100% di packaging riciclabile o riutilizzabile entro il 2025, Nestlé in Italia lavora per creare un sistema di gestione degli imballaggi sempre più sostenibile e circolare attraverso quattro direttrici strategiche fondamentali: ricerca; riduzione, riuso e riciclo; collaborazione; informazione ed educazione.Ildi Nestlé in Italia è costituito dalla, che mira a migliorare la riciclabilità degli imballaggi garantendo al contempo la sicurezza degli alimenti. In questo contesto si inseriscedi euro nel fondo italiano di venture capitalannunciato a gennaio di quest'anno e finalizzato a dare un impulso alla ricerca di soluzioni di imballaggio innovative e migliorare la qualità dei processi di raccolta e riciclo. Altrettanto fondamentale è la, ad esempio nello smaltimento delle capsule esauste con Illycaffè e tre aziende che gestiscono il riciclo dei rifiuti nella Regione Friuli Venezia-Giulia, e la, attraverso io Sustainability Bar deidcati aio dipendenti ele campagne "Dove lo butto?".Grazie alla strategia perseguita sin dal 2018 e ai progetti portati avanti, il Gruppo ha già ottenuto diversi risultati e riconoscimenti: nel 2021 Nestlé in Italia ha vinto infatti il concorso Best Performer dell'Economia Circolare ideato da Confindustria."Siamo orgogliosi di aver compiuto un altro passo in avanti verso il nostro obiettivo globale del 100% di packaging riciclabile o riutilizzabile entro il 2025. Ci manca l'ultimo passo, quello sicuramente più sfidante e complesso, che possiamo raggiungere solo unendo le forze e camminando insieme a realtà esterne, colleghi e consumatori"", ha dichiarato, Safety, Health, Environment e Sustainability Head del Gruppo Nestlé Italia.19-04-2022 13:28