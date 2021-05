Mondo TV, intesa per pulbishing MeteoHereos in Croazia e Slovenia

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Mondo TV ha raggiunto un'intesa preliminare con Menart, società con sede a Zagabria, per la licenza di diversi prodotti publishing derivati dalla serie MeteoHeroes, coprodotta da Mondo TV con MOPI.L'intesa negoziata dall'agente ELC avrà durata die avrà come copertura i territori di Croazia e Slovenia con pagamento di un minimo garantito, in sé non significativo, ed eventuali royalties dopo il recupero del medesimo minimo garantito da parte della licenziataria.Si tratta - spiega una nota - della prima intesa raggiunta in relazione al licensing della serie MeteoHereos fuori dall'Italia e soprattutto in paesi dove il Gruppo non ha una propria presenza diretta. Con questa intesa arrivano quindi i primi risultati del lavoro fatto dal Gruppo a livello internazionale anche nel settore licensing, dopo l'ottimo piazzamento televisivo con una copertura in più di 120 paesi nel mondo.17-05-2021 05:12