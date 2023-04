Mondadori, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,11 euro

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'di Mondadori , gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2022 e la distribuzione di ununitario di 0,11 euro per ciascuna azione ordinaria (al netto delle azioni proprie) in circolazione alla record date, per un ammontare complessivo di circa 28,7 milioni di euro, in crescita di quasi il 30% rispetto all'esercizio precedente: tale importo corrisponde a un pay-out del 55% dell'utile netto 2022.Il dividendo sarĂ pagato a partire dal 24 maggio 2023 (payment date), con stacco cedola n. 22 in data 22 maggio 2023 (ex date) e con data di legittimazione al pagamento del dividendo (record date) il 23 maggio 2023.Via libera anche a: Relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti; Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di; Piano di2023-2025.27-04-2023 12:10