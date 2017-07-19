Dati
            Notizie Teleborsa

            MEF, in asta il 28 ottobre BTP Short Term e BTPei per 3,5 miliardi di euro

            News Image (Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione di fino a 3,5 miliardi di euro di BTP Short Term e BTP€i. I titoli vanno in asta martedì 28 ottobre. La data di regolamento è giovedì 30 ottobre 2025.

            In particolare, saranno offerti da 1,75 a 2 miliardi di euro di BTP Short Term con scadenza 26/08/2027 e cedola annuale al 2,10%, da 1 a 1,5 miliardi di euro di BTP€i 10 Anni con scadenza 15/05/2036 e cedola annuale all'1,80%.

            (Teleborsa) 23-10-2025 19:38


