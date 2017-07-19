Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
MEF, il 29 ottobre in asta BOT per 4 miliardi di euro
(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione di 4 miliardi di euro di BOT. I titoli vanno in asta mercoledì 29 ottobre 2025. La data di regolamento è venerdì 31 ottobre 2025.
In particolare, vanno in asta 2 miliardi di euro di BOT 12 Mesi con scadenza 12/12/2025 (riapertura - vita residua 1 mese) e 2 miliardi di euro di BOT 6 Mesi con scadenza 31/03/2026 (riapertura - vita residua 5 mesi)
(Teleborsa) 24-10-2025 18:54
In particolare, vanno in asta 2 miliardi di euro di BOT 12 Mesi con scadenza 12/12/2025 (riapertura - vita residua 1 mese) e 2 miliardi di euro di BOT 6 Mesi con scadenza 31/03/2026 (riapertura - vita residua 5 mesi)
(Teleborsa) 24-10-2025 18:54