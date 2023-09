MASI Agricola annuncia l'acquisto della Tenuta "Casa Re"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Masi Agricola annuncia la firma di un, di proprietà della famiglia Casati e titolare dell'omonima, nell'Oltrepò Pavese, alle porte di Santa Maria della Versa.Laè composta da 13 ettari vitati a corpo unico, prevalentemente impiantati ae ubicati in un contesto pedoclimatico e paesaggistico di forte attrattività, nonché svariati, a destinazione sia produttiva che ricettiva, e una pregiata villa in stile Liberty.Ilverrà siglato a, al termine dello svolgimento di alcuni adempimenti necessari a razionalizzare la morfologia dell'oggetto del deal. Nel frattempo, Masi prenderà in gestione diretta le attività viticole di Casa Re al termine della corrente annata agraria., Amministratore Delegato di Masi, ha affermato che "sbarcare nell'Oltrepò Pavese rappresenta uno sconfinamento coerente dal territorio delle Venezie, che sono e restano la nostra area elettiva: abbiamo individuato infatti la complementarità strategica dell'Oltrepò Pavese – emblematico del Metodo Classico italiano - con altre espressioni di un versante spumantistico sempre più significativo nella gamma di etichette del Gruppo Masi, come Canevel a Valdobbiadene e Conte Federico Bossi Fedrigotti in Trentino, per generare sinergie e creare potenziali aree di crescita"."Le capacità imprenditoriali ed umane del Gruppo Masi, che ne fanno un'eccellenza di fama internazionale, sapranno valorizzare al meglio la nostra Tenuta in un'ottica di crescita virtuosa ed importante, di cui beneficerà tutto il territorio dell'Oltrepò Pavese", ha commentato04-09-2023 12:39