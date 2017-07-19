Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Lindbergh si espande nelle Marche, accordo preliminare per acquisto azienda Salvucci Maurizio
(Teleborsa) - Lindbergh, Gruppo che offre servizi nei settori MRO (Maintenance, Repair & Operations), HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) ed Economia Circolare, ha sottoscritto un accordo preliminare per l'acquisizione del 100% di Salvucci Maurizio e C. SNC, società concorrente operante nello stesso territorio della Gatti Ermanno Srl - già parte del gruppo SMIT (controllata di Lindbergh S.p.A.) - tramite la quale verrà perfezionata l'operazione. Salvucci Maurizio vanta un'esperienza ultratrentennale nei servizi di manutenzione, assistenza e installazione di caldaie e climatizzatori per clienti perlopiù privati.
L'operazione, spiega una nota, si inserisce perfettamente nel piano di sviluppo del gruppo SMIT e sarà perfezionata tramite la controllata Gatti Ermanno Srl, con l'obiettivo, nel breve termine, di incorporare la società acquisita e gestire un'area più ampia di territorio e di clientela attraverso un'unica realtà operativa.
La società target conta attualmente 10 tecnici manutentori e 4 addetti di back office.
Al 31 dicembre 2024, Salvucci Maurizio Snc ha registrato ricavi per € 996 migliaia, EBITDA adjusted di € 160 migliaia (EBITDA pari a € 216 migliaia).
L'Operazione, il cui closing è previsto entro il 10/10/2025, ha un valore complessivo pari a euro 459 migliaia (comprensivo di disponibilità liquide di 60.000 € al closing), che verrà corrisposto: € 30.000 come caparra, versati contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo preliminare; € 117.000 da versarsi all'atto della stipula notarile dell'atto di vendita; € 312.000 da corrispondere in 12 rate trimestrali posticipate di € 26.000 ciascuna, a decorrere dal 31 marzo 2026 (ultima rata 31 dicembre 2028).
La società segnala che l'operazione non è da considerarsi significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
(Teleborsa) 29-09-2025 11:58
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Lindbergh
|5,48
|+2,24
|12.34.34
|5,36
|5,48
|5,36