JPMorgan, utili in calo con contributo a fondo per i fallimenti della FDIC

JPMorgan Chase

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche d'affari al mondo, ha riportato neldel 2023 undi 9,3 miliardi di dollari (in diminuzione del 15%, o del 21% escludendo First Republic), o 3,04 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 11 miliardi di dollari, o 3,57 dollari per azione, nel quarto trimestre del 2022.sono stati di 39,9 miliardi di dollari, in crescita del 12%, o del 7% escludendo First Republic. Il reddito da interessi netti () è stato di 24,2 miliardi di dollari, in crescita del 19%. Ilè stato di 23,6 miliardi di dollari, in crescita del 18%, guidato da tassi più alti e saldi rotativi più elevati nei servizi di carte, parzialmente compensati da saldi di deposito inferiori.L'è stato di 2,8 miliardi di dollari, riflettendo net charge-offs di 2,2 miliardi di dollari e un a crescita delle riserve nette di 598 milioni di dollari."Abbiamo chiuso l'anno con un trimestre solido, producendo un utile netto di 9,3 miliardi di dollari, ovveroe le perdite sui titoli discrezionali - ha commentato il- I nostri risultati record nel 2023 riflettono guadagni eccessivi sia sul NII che sul credito, ma rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di continuare a fornire rendimenti molto solidi anche dopo la loro normalizzazione"."L'economia statunitense continua a mostrare resilienza, con i consumatori che continuano a spendere e i mercati attualmente si aspettano un atterraggio morbido - ha spiegato - È importante notare che l'economia è alimentata da grandi quantità di spesa pubblica in deficit e dagli stimoli passati. Vi è inoltre la continua necessità di aumentare la spesa a causa dell'economia green, della ristrutturazione delle catene di approvvigionamento globali, dell'aumento della spesa militare e dell'aumento dei costi sanitari. Ciò. Oltre a ciò, ci sono una serie di rischi al ribasso da tenere d'occhio. L'inasprimento quantitativo sta prosciugando oltre 900 miliardi di dollari di liquidità ogni anno dal sistema, e non abbiamo mai assistito ad un ciclo completo di inasprimento. E le guerre in corso in Ucraina e in Medio Oriente hanno il potenziale di perturbare i mercati energetici e alimentari, le migrazioni e le relazioni militari ed economiche".L'utile netto diè stato di 2,5 miliardi di dollari, in calo del 24%, con un fatturato netto di 11 miliardi di dollari, in aumento del 3%. L'utile netto diè stato di 1,2 miliardi di dollari, in aumento del 7%, o in calo del 18% escludendo First Republic. I ricavi netti sono stati di 5,1 miliardi di dollari, in crescita dell'11%, o del 2% escludendo First Republic.12-01-2024 13:55