Italgas, utile semestre cresce a doppia cifra. Da Covid no effetti negativi su risultati 2021

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Italgas chiude i primi sei mesi dell'anno con unpari a 171,2 milioni di euro, in crescita dell'11% ed una 176,1 milioni di euro, +14,1% rispetto al primo semestre del 2020. Itotali del periodo ammontano a 665,4 milioni di euro, in aumento di 18,6 milioni di euro rispetto al corrispondente semestre del 2020 (+2,9%) e si riferiscono ai ricavi regolati distribuzione gas naturale (642,2 milioni di euro) e a ricavi diversi (23,2 milioni di euro).sulle iniziative di sviluppo e di investimento come conseguenza del deteriorarsi del contesto macroeconomico" - sottolinea il gruppo nella nota dei conti - aggiungendo che "facendo leva sulla digitalizzazione dei processi, sono stati posti in essere interventi atti a garantire, operando in assoluta sicurezza, la continuità ed efficacia delle attività di cantiere e gli interventi presso la clientela nel rispetto dei termini definiti dai piani aziendali".L'(Ebitda) ammonta a 489,1 milioni di euro, in aumento di 27,3 milioni di euro (+5,9% rispetto al 30 giugno 2020. L'utile operativo () è pari a 279,4 milioni di euro, in salita di 25,4 milioni di euro (+10%) rispetto all'Ebit del corrispondente periodo del 2020 (254 milioni di euro).Italgas nel primo semestre ha effettuatotecnici per un ammontare pari a 420,4 milioni di euro, con unrispetto al primo semestre 2020 dedicati alla trasformazione digitale, all'estensione e al repurposing delle reti al fine di abilitarle a distribuire gas rinnovabili, come biometano, idrogeno verde e metano sintetico., con l'impegno per la decarbonizzazione, fornendo un importante impulso alla ripartenza dell'economia del Paese - ha commentato Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas -. Al 30 giugno 2021, grazie all'accelerazione del processo di trasformazione digitale, abbiamo conseguito un Ebitda di 489,1 milioni di euro, in aumento del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2020, e un utile netto adjusted di 176,1 milioni di euro, in crescita a doppia cifra del 14,1%, nonostante prosegua l'impatto negativo della Delibera 570., nonché al repurposing della rete stessa e alla sua ulteriore estensione per oltre 400 km. Trasformazione digitale, repurposing ed estensione del nostro network sono infatti fattori abilitanti che consentiranno alle nostre reti di essere pronte ad accogliere gas rinnovabili, come biometano, idrogeno e metano sintetico, confermando così il loro ruolo strategico per la transizione energetica. In Sardegna - ha continuato Gallo - per i 50.000 clienti attuali connessi alle nostre reti, il gas metano è diventato finalmente una realtà e con queste reti – native digitali – biometano e idrogeno non sono più un miraggio. E il nostro impegno nell'isola continua nel servire nuovi clienti, con l'obiettivo di triplicarli, e nello sviluppare progetti avanzati di innovazione, come quello localizzato a Sestu., per accompagnare il processo di transizione energetica anche attraverso glicontenuti nel nostro Piano Strategico".27-07-2021 09:08