Investimenti e tecnologia: quattro settori emergenti per cavalcare l'onda nel 2024

(Teleborsa) - Le incertezze di natura economica e geopolitica hanno caratterizzato un, in primis l'evoluzione tecnologia e lo sviluppo dell'. Un trend che riprenderàe conSecondo gli analisti di, società europea di broker online quotata al Nasdaq, nel 2024 potranno emergere nuove industrie capaci di replicare il successo della corsa verso l'AI.Fra i settori degni di interesse c'è, un concetto è ampio che include svariate tecnologie come lae la realtà mista (MR). Queste tecnologie hanno ilcon il mondo che ci circonda – e vengono già utilizzate in una gran varietà di settori tra cui quello dei giochi, quello medico e il settore manifatturiero. Il calcolo spaziale è uno dei settori che: lo testimonia l'introduzione da parte didell', il primo computer spaziale, la cui uscita è prevista per il 2024."Secondo alcune testimonianze,e pare che stia sviluppando le proprie. Se Apple riuscisse a portare questo prodotto sul mercato - sottolinea l'analista Francesco Bergamini - potrebbe innescare una nuova ondata di interesse nei confronti dell'informatica spaziale e, conseguentemente, condurre verso la".Anche lestanno mostrando una: per esempio, si prevede che il mercato delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici pesanti varrà poco meno di. Inoltre, entro il 2030, ladi energia per la ricarica di veicoli elettrici, un valore che indica l'elevato slancio di crescita di questo settore.Ci sono una serie di altre aree in cui potrebbero emergere: ne è un esempiobasata sulla tecnologiache ha il potenziale per rivoluzionare molte industrie, tra cui quella finanziaria, dei social network e dei giochi.potrebbe, inoltre, innovare nella scoperta di farmaci, nella scienza dei materiali e nella finanza.Un altroè evidente nella: un campo dell'ingegneria biologica che consente la creazione di nuovi sistemi biologici utili e che ha il potenziale dimolte industrie, come"Gli investitori interessati ai settori nuovi ed emergenti dovrebbero valutare attentamente i rischi prima di prendere qualsiasi decisione di investimento", avverte Bergamini, rappresentante di Freedom Finance Europe in Italia, concludendo "le industrie nuove ed emergenti possono essere volatili e rischiose, ma possono anche offrire rendimenti elevati agli investitori disposti a correre il rischio" quindi "in un panorama tecnologico in costante evoluzione, è importante rimanere informati e sapersi adattare".21-12-2023 18:05