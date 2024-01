Intred, TP ICAP Midcap conferma stime e Buy

(Teleborsa)

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato ilper azione) e la(Buy) sul titolo Intred , operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, dopo che ieri la società ha annunciato di essersi aggiudicata in via definitiva il bando di gara da 1 milione di euro indetto da ATB (Azienda Trasporti Bergamo).Secondo gli analisti, questo contratto. Insieme ai due bandi scolastici (aggiudicati nel 2021 e nel 2022), Intred farà leva su una rete consolidata (cresciuta fino a 11.000 km nel terzo trimestre del 2023) e già presente nella regione interessata, che dovrebbe limitare i costi di esecuzione. Inoltre, questa gara consente anche di, composta principalmente da clienti B2B (circa il 53% dei ricavi del primo semestre 2023). La Pubblica Amministrazione e i clienti B2C rappresentano circa il 21% (il 19% dei ricavi del primo semestre 2023).In attesa di ulteriori dettagli sull'accordo, TP ICAP Midcap. Per i(07/02), prevede ricavi per 51,4 milioni di euro (+11,6%) che implicano 14,5 milioni di euro di ricavi per l'ultimo trimestre. Prevede una solida crescita organica derivante dalle vendite FTTH/FTTC e l'accelerazione dei due bandi scolastici (Bando Scuole 1 e 2).Guardando al futuro, per il 2024, il broker ritiene che il gruppo, investendo anche nel personale e nelle attività di marketing al fine di ottimizzare il proprio mix di prodotti (trasferimento di clienti verso la connettività FTTH).19-01-2024 13:46