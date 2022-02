Intercos, Andrea Tessarolo nominato Investor Relations, Debt and FX management strategy Director

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Intercos annuncia la nomina di Andrea Tessarolo quale Investor Relations, Debt and FX management strategy Director. La nomina è efficace dal 27gennaio 2022.Il dottor Tessarolo, laureato in Economia e Management presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, nel corso della sua carriera professionale ha maturato una significativa esperienza in Italia ed all'estero in ambito di Investor Relations, audit e corporate Finance, presso società primarie di carattere internazionale.Renato Semerari, CEO di Intercos ha spiegato che il ruolo affidato a Tessarolo ha un "ruolo fondamentale per la valorizzazione e il consolidamento della nostra strategia di crescita a seguito del percorso avviato con la quotazione in Borsa. Siamo certi che le comprovate esperienze e know-how di Andrea contribuiranno notevolmente allo sviluppo del business, permettendoci di accrescere il valore del nostro ingresso nel mercato dei capitali e di rafforzare le relazioni con la comunità finanziaria internazionale", ha commentato"Sono entusiasta di entrar a far parte di un'azienda del calibro di Intercos, unica nel suo genere, dove innovazione tecnologica, esposizione internazionale, sostenibilità e approccio visionario risultano fattori caratterizzanti ed emblematici dell'eccellenza Made in Italy. In cinquant'anni di attività, Intercos ha sviluppato una profonda conoscenza del settore Beauty, che, unita ad una visione innovativa, la rendono partner privilegiato dei migliori marchi nel settore della cosmetica, tanto in Italia quanto a livello globale. Sono felice di poter contribuire a costruire e rafforzare le relazioni con le principali istituzioni finanziarie globali, e perseguire, nel lungo termine, una crescita duratura del valore dell'azienda", ha affermato Andrea Tessarolo, Investor Relations, Debt and FX management strategy Director di Intercos.11-02-2022 09:45