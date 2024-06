Innovatec avvia nuovi impianti fotovoltaici in Calabria e Puglia

(Teleborsa)

(Teleborsa) -per la realizzazione diper complessivia conferma del proprio ruolo di operatore responsabile impegnato nella transizione energetica del Paese."Con l'inizio di questi primi cantieri - informa una nota - con quelli la cui apertura e` prevista a fine settembre per ulteriori 27MW, con ulteriori progetti fotovoltaici di cui prevediamo l'autorizzazione per circa 100MW entro la prima parte del 2025, e con una pipeline complessiva di oltre 300MW,in linea con le attese dei propri piani di sviluppo e ponendoci al centro delprevisti in questo settore in questo paese".A questo si agigunge ilche "conferma la direzione intrapresa" dall'azienda e rappresenta un "ulteriore passo avanti nel rafforzare il posizionamento del Gruppo nel settore strategico delle rinnovabili rendendo sempre piu`"."Dopo i forti ritardi negli iter autorizzativi, subiti da tutti gli operatori, possiamo dare finalmente pieno avvio al nostro piano delle rinnovabili, con l'apertura di questi primi cantieri e di quelli che seguiranno a breve", commenta il Presidente, aggiungendo "se teniamo conto anche del backlog dei contratti in esecuzione della controllata ESI e della consistente pipeline complessiva di progetti, possiamo sentirci confidenti che la traiettoria di sviluppo attesa".25-06-2024 13:04