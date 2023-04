Incertezza pesa su economia. Visco rassicura: banche italiane sono solide

(Teleborsa)

(Teleborsa) -. Lo ha confermato il governatore della banca d'Italianel suo intervento al, in occasione delle assemblee primaverili di Fmi e Banca mondiale Washington.Il numero uno di Palazzo Koch ha però avvertito chesulle previsioni. Crescita e inflazione - ha aggiunto - continueranno a risentire negativamente della. "A livello globale abbiamo diversi fattori da considerare. Certamente l'incertezza legata alla guerra non è finita", ha spiegato Visco, aggiungendo che c'è anche "una crescente preoccupazione a livello globale dei", cui si aggiungono le recentinon legate all'Europa, ma presentano "rischi di contagio" su cui è bene vigilare. "Questi episodi - ha aggiunto il governatore - rimarcano l'importanza di una solida regolamentazione e di una attenta vigilanza sull'esposizione degli intermediari ai rischi dai tassi di interesse e di liquidità".Visco ha confermato che leavendo liquidità sufficienti ed una redditività buona ed avendo fatto molti progressi sulla riduzione dei crediti deteriorati (NPL).Visco ha poi parlato della BCE e della, affermando chee si muove verso il rialzo dei tassi di interesse, ma ilriguarda ", che dobbiamo decidere solo volta per volta, in base alle informazioni che giungono".Il governatore ha anche confermato chein maniera consistente e questo è dovuto prevalentemente ai prezzi dell'energia" e che "il rialzo che continuiamo a vedere nell'è anche da considerare come undurante lo scorso anno".14-04-2023 07:48