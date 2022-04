IBL Banca, Giordano: puntiamo a essere polo di aggregazione in comparto CQS

(Teleborsa)

Ilha chiuso il 2021 con(finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio e della pensione) pari a circa 930 milioni di euro. Più in particolare, i flussi finanziati da IBL Banca ammontano a oltre 730 milioni di euro e quelli finanziati da IBL Family a quasi 200 milioni di euro.Dall'analisi del portafoglio clienti del gruppo bancario emerge che la prevalenza, tra i richiedenti, è ancora negli(64%) rispetto alle donne (36%). A livello di settore di attività, il 77% del portafoglio clienti è composto da(14%), statali (27%) e pensionati (36%), mentre il rimanente 23% è costituito da impiegati di società private e parastatali (ad es. Ferrovie dello Stato e Poste Italiane ). "Si conferma pertanto il trend di crescita del settore privato registrato nell'ultimo quinquennio", sottolinea IBL Banca.L'età media al momento della richiesta risulta essere di. L'importo medio erogato è pari a circa. Dal punto di vista della distribuzione geografica, in Italia si conferma una preferenza per la cessione del quinto dello stipendio e della pensione (CQS) nel(42,2%) e Centro (29,2%) rispetto al Nord (28,6%), con ilal primo posto tra le regioni per volume erogato (15,6%), seguito da Sicilia e Campania a pari merito (14,1%) e Lombardia al terzo posto (11,16%)."Nel complesso il quadro che emerge dall'analisi del nostro portafoglio clienti è quello di una significativa evoluzione, con nuovi trend, come il sempre maggior peso del settore privato, che si affiancano a dinamiche tradizionali - ha commentatodel gruppo IBL Banca - Nel 2022 saremo presenti sul mercato anche con una nuova banca dedicata al settore grazie al prossimo perfezionamento della fusione per incorporazione di IBL Family in Banca di Sconto e".