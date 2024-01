Hertz venderà 20.000 veicoli elettrici della flotta statunitense

Hertz

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'autonoleggio, ha preso la decisione strategica distatunitense, ovvero circa un terzo della flotta globale di veicoli elettrici. Queste vendite sui veicoli, avviate nel dicembre 2023 e che dovrebbero avvenire in modo ordinato nel corso del 2024, riguarderanno più marche e modelli. I veicoli elettrici tenuti in vendita rimarranno idonei per il noleggio all'interno della flotta della società durante il processo di vendita.La società prevede diderivanti dalla vendita di veicoli elettrici nell'acquisto di(ICE) per soddisfare la domanda dei clienti, si legge in un filing alla SEC.La decisione della società di ridurre la propria flotta di veicoli elettrici comporterà il riconoscimento, durante il quarto trimestre del 2023, di circadi ammortamenti netti incrementali relativi alla vendita.Hertz "prevede che questa azione possa bilanciare meglio l'offerta rispetto alla domanda prevista di veicoli elettrici - viene spiegato - Ciò consentirà alla società die di ridurre le spese per danni associati ai veicoli elettrici. La società continuerà ad attuare la propria strategia sulla mobilità elettrica e a offrire ai clienti un'ampia selezione di veicoli".Inoltre, prevede che la riduzione pianificata della flotta di veicoli elettrici e il reinvestimento in ulteriori veicoli ICEnel 2024, con la rotazione dei veicoli, e nel 2025, momento in cui si prevede che tutti i veicoli inclusi in questo piano saranno venduti.11-01-2024 14:17