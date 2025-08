Gruppo Cassa Centrale: rinnovati gli Organi Sociali delle Società Controllate

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Si sono tenute le Assemblee delle Società controllate da, per la nomina dei nuovie deii, che resteranno in carica per tre anni fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027 (primavera 2028).Le nuove composizioni riflettono un bilanciamento tra continuità gestionale e rinnovamento, con l'obiettivo di rappresentare in modo ampio e qualificato i territori in cui il Gruppo, attraverso le proprie BCC – Casse Rurali – Raiffeisenkassen, è quotidianamente attivo a supporto delle Comunità.I nuovi Organi Sociali, in coerenza con gli indirizzi della Capogruppo, saranno chiamati a contribuire alla realizzazione delle priorità e delle progettualità delineate nel Piano Strategico 2025–2027.: l'Assemblea ha nominato(Presidente di BVR Banca Veneto Centrale) come nuovo Presidente,(Presidente di Romagna Banca) quale nuovo Vicepresidente e sono stati eletti 9 amministratori. Fra questi anche il Chief Information and Security Officer di Cassa Centrale Banca,, confermato nel ruolo di Amministratore Delegato. Completano il Consiglio:, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Centrale Banca,: l'Assemblea ha confermato(Presidente di ZKB – Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia) come Presidente, ed(Presidente di CR Alto Garda e Rovereto) Vicepresidente. Il nuovo Amministratore Delegato è. Completano il Consiglio i 6 Amministratori:: l'Assemblea ha confermato nel ruolo di Presidentee ha eletto gli amministratori:: l'Assemblea ha nominato(Presidente di BCC Felsinea) come nuovo Presidente,(Vicepresidente di Banca360 FVG) è stato nominato Vicepresidente.è stato confermato nel ruolo di Amministratore Delegato; completano il Consiglio: l'Assemblea ha confermatocome Presidente e ha elettocome amministratori.: l'Assemblea ha nominatocome Presidente e i Consiglieri. Il nuovo Amministratore Delegato èl'Assemblea ha nominato(Presidente di Bancadria Colli Euganei) come Presidente, e(Presidente di FPB Cassa) come Vicepresidente, e ha eletto gli amministratori05-08-2025 11:20