Gruppo Cassa Centrale consolida partnership con SACE con "Garanzia Futuro"

(Teleborsa) - Ilrafforza la collaborazione consottoscrivendo la convenzione, con l'obiettivo di favorire e sostenere il processo di crescita delle imprese in Italia e sui mercati globali.L'accordo "Garanzia Futuro" consente alle Banche del Gruppo di mettere a disposizione delle imprese laper sostenereer l'economia del Paese, sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia.I finanziamenti saranno concessi per investimenti, già sostenuti o ancora da sostenere, o per esigenze di capitale circolante, che rientrino nelleindividuate da SACE. Tra queste: infrastrutture (prioritarie, energy, idriche, sociali o digitali), sviluppo di aree economicamente svantaggiate, riduzione del rischio sismico e idrogeologico, filiere strategiche, innovazione tecnologica e digitale, e imprenditoria femminile.La nuova convenzione – che si aggiunge a "Garanzia Green", già stipulata in precedenza tra Gruppo Cassa Centrale e SACE – conferma ancora una voltadelle aziende, l'innovazione, la competitività del Paese e delle imprese italiane nel mondo, i livelli occupazionali attraverso nuovi strumenti e un'offerta sempre più articolata."Il nostro supporto agli investimenti delle imprese, soprattutto delle PMI, e all'economia italiana è diventato strutturale con Garanzia Futuro – ha dichiarato, Head of Dynamic Business Solutions di SACE. ­– Fare squadra con il Gruppo Cassa Centrale rappresenta un importante tassello per continuare a supportare le aziende italiane nella transizione verso la sostenibilità e l'innovazione, così da renderle sempre più competitive sia in Italia che all'estero.""La partnership ormai consolidata con il Gruppo SACE, grazie anche alla stipula di questa ulteriore convenzione, ci consente di sostenere in maniera ancora più concreta investimenti utili per lo sviluppo e la crescita delle PMI italiane, a conferma della capacità del Gruppo Cassa Centrale di saper rispondere alle esigenze, sempre mutevoli, delle imprese. Rinnoviamo così il nostro impegno a favorire i diversi processi di transizione sostenibile e digitale delle aziende, in grado di aumentarne la competitività con un impatto diretto sul tessuto economico del Paese", commenta, Chief Lending Officer di Cassa Centrale Banca.20-03-2024 10:37