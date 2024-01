Green Oleo aderisce al Global Compact delle Nazione Unite

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Green Oleo , tra i principali produttori europei di oleochimica fine da fonti rinnovabili e biodegradabili, ha aderito al Global Compact delle Nazione Unite (UNGC), l'iniziativa strategica di sostenibilità di impresa più ampia al mondo.Il Global Compact delle Nazioni Unite esprime la volontà di Green Oleo di promuovere un'economia globale sostenibile, rispettosa dei diritti umani e del lavoro, della salvaguardia dell'ambiente e della lotta alla corruzione. Green Oleo ha fatto questa scelta in coerenza ai propri valori fondanti.Questo impegno - spiega una nota - è statocon l'intento di contribuire a una nuova fase della globalizzazione di Green Oleo caratterizzata da un contributo attivo nella sostenibilità, cooperazione internazionale e partnership in una prospettiva multi-stakeholder.L'adesione a UNGC è un'iniziativa volontaria con la quale Green Oleo adotta un insieme di principi che promuovono i valori della sostenibilità nel lungo periodo mediante politiche e pratiche aziendali, attraverso i comportamenti sociali e civili e l'attuazione del proprio "Programma ESG Green Oleo 2024-2030" a tutela e salvaguardia delle future generazioni.Da un punto di vista operativo, UNGC consente a Green Oleo di affermare il proprio business responsabile attraverso lo sviluppo, l'implementazione, il mantenimento e la diffusione delle proprie pratiche e politiche sostenibili.Con l'adesione a UNGC Green Oleo ha formalizzato il proprio impegno verso i 10 Principi del Global Compact relativi a diritti umani, lavoro, ambiente e anti-corruzione e il sostegno agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, i 17 Sustainable Development Goals (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.Partecipando all'UN Global Compact, Green Oleo si impegna a rendicontare periodicamente sulle strategie e le politiche adottate per promuovere lo sviluppo sostenibile, informando con frequenza annuale UNGC e i propri stakeholders sulle attività implementate e i risultati raggiunti di anno in anno. La prima Communication on Progress (COP) di Green Oleo è stata prodotta nel corso del 2023, ad essa farà seguito la seconda nel giugno 2024.Beatrice Buzzella, Presidente e CEO: "e l'adesione al Global Compact delle Nazioni Unite rappresenta per noi un'importante iniziativa volta a concretizzare la volontà di impegnarsi a livello globale per una maggiore attenzione alla responsabilità sociale.e proprio per questo motivo abbiamo deciso di incrementare il nostro impegno verso le tematiche ESG relative a diritti umani, salvaguardia dell'ambiente, eguaglianza e sicurezza sul lavoro all'interno dell'azienda".10-01-2024 11:00