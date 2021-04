GPI, ok da soci a bilancio 2020 e nuovo CdA

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di GPI , società quotata sul mercato MTA e attiva nei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2020 (che evidenzia un utile di esercizio di 8.639.256,39 euro) e la distribuzione di unlordo pari ad 0,50 euro per ciascuna azione avente diritto al dividendo a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2020 (con un payout ratio pari a circa il 64% dell'utile consolidato del gruppo).I soci hanno approvato la politica diper il triennio 2021-2023 e si sono espressi favorevolmente sui compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche nel 2020. Via libera anche al piano di acquisto diordinarie.Sono stati fissati in tre esercizi la durata della carica degli amministratori e sono stati nominati per il triennio 2021-2023: Manzana Fausto (presidente), De Santis Paolo, Delon Edda, Manzana Dario, Manzana Sara, Manzana Sergio, Mora Andrea, Perricone Antonio, Dalla Sega Francesco (tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza FM S.r.l.) e Michele Andreaus (tratto dalla lista di minoranza presentata da La Finanziaria Trentina SpA, Mediocredito Trentino -Alto Adige, Istituto Atesino di Sviluppo SpA).30-04-2021 05:07