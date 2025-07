Giù Piazza Affari e gli altri Listini europei con dazi USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, dopo l'annuncio del presidente USA, Donald Trump di dazi al 30%, per UE e Messico, a partire dal 1° agosto. A Piazza Affari focus sulle banche nel primo giorno dell'OPS di MPS su Mediobanca. Riflettori puntati anche su Unicredit dopo il pronunciamento del TAR del Lazio sul golden power per l'offerta su Banco BPM Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,168. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,51%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,38%.Invariato lo spread , che si posiziona a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,52%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,92%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,63%. Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,93%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share , che continua la giornata a 42.215 punti.Tra le Brunello Cucinelli scivola del 2,27%.Spicca la prestazione negativa di Moncler che scende del 2,06%. Fineco scende dell'1,99%.Debole Banca MPS che segna un -1,89%.di Milano, Alerion Clean Power (+1,12%), Garofalo Health Care (+0,71%) e NewPrinces (+0,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico , che prosegue le contrattazioni a -3,90%.Sotto pressione Sesa , con un forte ribasso del 2,84%.14-07-2025 09:41